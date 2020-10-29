За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели более 360 медиков, - Степанов
29 октября, 2020, 11:56
В Украине за сутки COVID-19 заболели 363 медицинских работника
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Еспрессо.TV ".
"За прошедшие сутки (Коронавирусной болезнью, - ред.) заболело 7342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 113 летальных случаев", - рассказал министр.
2990 пациентов с COVID-19 выздоровели.
Глава МЗ отметил, что за все время пандемии в Украине заболело 370 тыс. 417 человек, из них 21 тыс. 430 детей и 22 тыс. 650 медицинских работников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-