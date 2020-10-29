За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели более 360 медиков, - Степанов

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Еспрессо.TV ".

"За прошедшие сутки (Коронавирусной болезнью, - ред.) заболело 7342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 113 летальных случаев", - рассказал министр.

2990 пациентов с COVID-19 выздоровели.

Глава МЗ отметил, что за все время пандемии в Украине заболело 370 тыс. 417 человек, из них 21 тыс. 430 детей и 22 тыс. 650 медицинских работников.

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