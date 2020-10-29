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Espreso.tvОбществоВторое нападение за день: в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!"

Второе нападение за день: в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!"


фото: reuters
В Авиньоне, на юго-востоке Франции, полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на прохожих, по другим данным - на полицейский патруль

Первыми о происшествии сообщили Europe 1. По данным журналистов, около 11:45 мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на прохожих, крикнув "Аллах Акбар". Полицейские открыли огонь, от полученных ранений злоумышленник скончался на месте.

В Министерстве внутренних дел им подтвердили эту информацию.

Издание Le Figaro пишет, что нападающий попытался напасть не на прохожих, а на полицейский патруль. Сначала полицейские осуществили предупредительный выстрел, а когда мужчина не остановился - открыли огонь на поражение.

Нападение произошло в считанные часы после теракта в соборе Ниццы, где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

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