Второе нападение за день: в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!"
Первыми о происшествии сообщили Europe 1. По данным журналистов, около 11:45 мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на прохожих, крикнув "Аллах Акбар". Полицейские открыли огонь, от полученных ранений злоумышленник скончался на месте.
В Министерстве внутренних дел им подтвердили эту информацию.
Издание Le Figaro пишет, что нападающий попытался напасть не на прохожих, а на полицейский патруль. Сначала полицейские осуществили предупредительный выстрел, а когда мужчина не остановился - открыли огонь на поражение.
Нападение произошло в считанные часы после теракта в соборе Ниццы, где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.
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