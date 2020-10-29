Во Франции толпа турок хотела напасть на армянский квартал
Об этом сообщает BBC.
Более сотни мужчин с турецкими флагами направлялись в пригород Лиона Дэсин-Шарпье, где еще со времен массовых убийств в Османской империи проживает немало армян. Толпу в конце концов остановила полиция.
"По требованию префекта силы правопорядка вмешались в Дэсин, чтобы восстановить порядок после незаконного собрания людей из турецкой общины, которые хотели вступить в драку с людьми армянского происхождения. В республике нет места попыткам запугивания", - говорится в сообщении префекта региона Овернь-Рона-Альпы в Twitter.
Личности 65 участников шествия уже установили.
Полиция опубликовала видео разъяренной толпы в Twitter, и сообщила, что демонстранты из турецкой общины проявили агрессию по отношению к полицейским.
Ça soir, à #Vienne , des #Turcs mènent une expédition punitive à la recherche d ' #Armeniens , dans la ville.- Commissaires de police - SICP (@SICPCommissaire) October 28 2020
Ils croisent et agressent un équipage de la @ PoliceNat38 .
Nos collègues ont encore fait preuve de sang-froid et de courage face à 150 individus surexcités. #confinement pic.twitter.com/WYizppJHwk
Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.
Через несколько часов после этого в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских с криком "Аллах Акбар!".
Почти в то же время, на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.
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