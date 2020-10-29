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Espreso.tvОбществоВо Франции толпа турок хотела напасть на армянский квартал

Во Франции толпа турок хотела напасть на армянский квартал


фото: reuters
Во французском городке Вьенн неподалеку от Лиона толпа из 150 представителей турецкой общины организовала "карательный поход", чтобы найти и избить местных армян

Об этом сообщает BBC.

Более сотни мужчин с турецкими флагами направлялись в пригород Лиона Дэсин-Шарпье, где еще со времен массовых убийств в Османской империи проживает немало армян. Толпу в конце концов остановила полиция.

"По требованию префекта силы правопорядка вмешались в Дэсин, чтобы восстановить порядок после незаконного собрания людей из турецкой общины, которые хотели вступить в драку с людьми армянского происхождения. В республике нет места попыткам запугивания", - говорится в сообщении префекта региона Овернь-Рона-Альпы в Twitter.

Личности 65 участников шествия уже установили.

Полиция опубликовала видео разъяренной толпы в Twitter, и сообщила, что демонстранты из турецкой общины проявили агрессию по отношению к полицейским.

Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских с криком "Аллах Акбар!".

Почти в то же время, на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.

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