Владимир Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры, - Петр Порошенко

29 октября, 2020, 16:49

Разрушение антикоррупционной инфраструктуры руками ОПЗЖ и депутатов из фракции олигарха Коломойского имеет целью не только обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу российского влияния

Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в видеообращении. Он также отметил, что в общении с западными партнерами убеждает их сохранить безвиз для украинских граждан, но лишить его всех представителей власти, ответственных за свертывание реформ. Порошенко также сообщил, что фракция «Европейская солидарность» готовит законопроект, направленный на предотвращение кризиса в отношениях с Евросоюзом.

"С 2014-го по 2019 год наша команда в тесном сотрудничестве с международными партнерами, с общественностью создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Самое совершенное детальное электронное публичное декларирование состояния чиновников - самое жесткое в мире. Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, новый Верховный суд. Это было нужно для реформ внутри страны. Это стало составной частью нашей европейской интеграции и предпосылкой для получения безвиза", - напомнил Петр Порошенко.

Он рассказал о том, что создавать эту систему было очень непросто. "Сопротивление всем нововведениям оказывалось бешенное, и передавить его можно было только благодаря сильной политической воле. Да, эти вновьсозданные структуры небезупречны, каждая из них пережила свою болезнь роста. Но система работала, и наша команда передала ее преемникам во вполне рабочем состоянии", - замечает Порошенко.

"Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы отданы на откуп Портнову и другим адвокатам Януковича. Они по требованию Зеленского превращены в инструмент политического преследования оппонентов власти. Офис Президента подорвал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы Комиссию по избранию нового главы САП Банковая могла сформировать исключительно из лояльных к себе людей. Подконтрольный Банковой Окружной административный суд Киева недавним решением в отношении руководителя НАБУ фактически блокирует деятельность этого ключевого антикоррупционного органа", - перечислил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также напомнил, что еще раньше Зеленский вместо продолжения судебной реформы на среднем и низовом уровнях попытался ликвидировать независимость успешно сформированного по оценкам международных партнеров Верховного Суда.

"То, что произошло вчера, действительно заслуживает заседания СНБО. По форме все правильно. А по сути - это издевательство. Потому что соавторами представления в Конституционный суд были народные депутаты из группы "За будущее", неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского Коломойский. Поэтому у нас более чем достаточно оснований считать, что персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Владимир Зеленский", - убежден Петр Порошенко.

По его словам, это происходит, в частности, из-за попытки Зеленского обезопасить "Слуг" от претензий со стороны антикоррупционных органов, для чего надо положить конец их независимости.

"Другой ответ - глубже. Показательно, что к ключевым решениям в этом направлении причастна откровенно пророссийская ОПЗЖ, с которой "Слуги" планируют формировать коалицию не только на местах, и олигархическая партия "За будущее". Коломойский давно говорит, что Украине следует вернуться в сферу российского влияния. Понятно, почему именно их представители являются авторами представлений. И это уже геополитика", - считает пятый президент.

Он подчеркивает: разрушение антикоррупционных органов и антикоррупционного законодательства наносит точечные и болезненные удары по отношениям Украины с Западом, Европейским Союзом, Соединенными Штатами, по нашему европейскому выбору, провоцирует глубокий кризис в отношениях с международными партнерами, противоречит Соглашению об ассоциации, подрывает доверие.

Такие действия идут в разрез с Конституцией Украины, в частности реализации положений относительно стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, - отмечает Порошенко.

"Понятно, что теперь под еще большую угрозу попал безвиз. Даже украинские дипломаты в закрытой переписке бьют тревогу. Напомню, Зеленский лично уверял, что с безвизовм все в порядке. Или сознательно говорил неправду, или даже не способен осознать глубину проблемы" , - говорит Петр Порошенко.

"Чтобы как можно скорее исправить ситуацию, я дал задание народным депутатам от нашей фракции немедленно подготовить законопроект, который залатает все пробоины в антикоррупционном законодательстве за последние полтора года и сможет предотвратить кризис в отношениях Украины с Евросоюзом, в который нас погружают организационно и интеллектуально импотентные украинские власти", - резюмирует Петр Порошенко.

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