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Espreso.tvОбществоВ знак протеста против запрета абортов: в Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши

В знак протеста против запрета абортов: в Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши


фото: dumskaya.net
В Одессе активистка движения Femen обнажилась у здания генерального консульства Польши, чтобы поддержать польских женщин

Об этом сообщает Думская.

Таким образом активистка пыталась продемонстрировать солидарность с польскими женщинами в их праве распоряжаться собственным телом.

"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом", - отметила она.

Сообщается, что девушка также перебросила через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши, оделась и ушла.

Отметим, что 26 октября у посольства Польши в Киеве женщина также устроила подобную акцию.

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Фото: dumskaya

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