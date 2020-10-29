В знак протеста против запрета абортов: в Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши

29 октября, 2020, 20:12

В Одессе активистка движения Femen обнажилась у здания генерального консульства Польши, чтобы поддержать польских женщин

Об этом сообщает Думская.

Таким образом активистка пыталась продемонстрировать солидарность с польскими женщинами в их праве распоряжаться собственным телом.

"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом", - отметила она.

Сообщается, что девушка также перебросила через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши, оделась и ушла.

Отметим, что 26 октября у посольства Польши в Киеве женщина также устроила подобную акцию.

Фото: dumskaya

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве начались массовые протесты из-за такого решения суда.

Впоследствии, дочь президента Польши Анджея Дуды и его советник на общественных началах Кинга Дуда выразила несогласие с решением Конституционного суда по делу об ограничении абортов.

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