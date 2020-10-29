В Житомирской области в гильзе от снаряда нашли печатные агитматериалы УПА

29 октября, 2020, 21:25

В лесу неподалеку от урочища "Криниченька" на территории хутора Соболев Житомирщины археолог-любитель нашел гильзу от снаряда УПА

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Радомышльского народного краеведческого музея Сергей Галицкий, передает Армияинформ.

Гильза является очередным прямым свидетельством того, насколько на Житомирщине было распространено повстанческое движение.

"В гильзе от итальянского снаряда, которая была закрыта деревянной пробкой, более семи десятилетий в земле пролежали три печатных артефакта: газета "Зов крови" за 1947 год, листовка "Украинская молодежь!» и буклетик "За что борется Украинская Повстанческая Армия ( УПА)?", - отметил историк.

По его словам, это разрушает распространенный стереотип о том, что УПА действовала исключительно в западноукраинских землях.

"Радомышльщина - это вообще повстанческий край, и народное сопротивление здесь продолжалось до 1952 года. Непосредственно на хуторе Соболев действовала подпольная организация из шести воинов ОУН. На хуторе Жадок - пятеро повстанцев. В селе Негребовка - двадцать. Так и в остальных селах", - рассказал Галицкий.

По словам историка, последний бой, в котором погибли трое воинов УПА, произошел под Глуховым Вторым в 1952 году.