 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину приехала оценочная миссия ЕС насчет "промышленного безвиза"

В Украину приехала оценочная миссия ЕС насчет "промышленного безвиза"

В Украине начала работу миссия ЕС по заключению соглашения АСАА ("Промышленный безвиз")

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Достигнуты договоренности о начале работы предварительной оценочной миссии ЕС по готовности инфраструктуры Украины к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров ("Промышленный безвиз").

"Заключение соглашения открывает новые возможности для украинского бизнеса и привлечения новых инвестиций в развитие экономики Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: вице-премьер Стефанишина назвала приоритетами введение промышленного, продовольственного и авиационного "безвиза" с ЕС

Стороны договорились активизировать работу во время проведения миссии и подтвердили стремление к ускорению процесса по заключению соглашения.

Справка. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз"). Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках. На сегодня выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать