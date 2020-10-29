В Украину приехала оценочная миссия ЕС насчет "промышленного безвиза"

29 октября, 2020, 19:26

В Украине начала работу миссия ЕС по заключению соглашения АСАА ("Промышленный безвиз")

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Достигнуты договоренности о начале работы предварительной оценочной миссии ЕС по готовности инфраструктуры Украины к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров ("Промышленный безвиз").

"Заключение соглашения открывает новые возможности для украинского бизнеса и привлечения новых инвестиций в развитие экономики Украины", - говорится в сообщении.

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Стороны договорились активизировать работу во время проведения миссии и подтвердили стремление к ускорению процесса по заключению соглашения.

Справка. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз"). Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках. На сегодня выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.