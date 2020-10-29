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Espreso.tvОбществоВ Украине планируют разработать ракету-носитель для освоения космоса, - Уруский

В Украине планируют разработать ракету-носитель для освоения космоса, - Уруский


фото: news.usni
В Украине до 2024 года собираются создать ракету-носитель для освоения космоса

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский в интервью РБК-Украина.

"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов - это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов", - отметил он.

Так, ракету планируют разработать до марта 2024 года.

Уруский отметил, что для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. Ведь в Украине нет пока такой возможности.

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