В Украине планируют разработать ракету-носитель для освоения космоса, - Уруский
29 октября, 2020, 13:55
В Украине до 2024 года собираются создать ракету-носитель для освоения космоса
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский в интервью РБК-Украина.
"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов - это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов", - отметил он.
Так, ракету планируют разработать до марта 2024 года.
Уруский отметил, что для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. Ведь в Украине нет пока такой возможности.
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