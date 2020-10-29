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Espreso.tvОбществоВ Сингапуре разработали "мгновенный коронатестер"

В Сингапуре разработали "мгновенный коронатестер"


фото: reuters
Сингапурский стартап Breathonix представил новую разработку для тестирования заражения вирусом COVID-19, которая показывает результат в течение одной минуты

Аппарат имеет вид респираторной трубки с одноразовой насадкой, в которую надо подышать, сообщает Reuters.

Пилотное исследование с участием 180 добровольцев показало, что изобретенный аппарат диагностировал коронавирус с точностью более 90%. При этом он на 70% дешевле, чем часто используемые ПЦР-тесты.

Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.

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