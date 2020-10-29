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Espreso.tvОбществоВ Лионе полиция задержала выходца из Афганистана, который ходил по улице с ножом

В Лионе полиция задержала выходца из Афганистана, который ходил по улице с ножом


фото: reuters
Во французском городе Лионе задержали вооруженного ножом выходца из Афганистана

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Мэр 2-го округа Лиона Пьер Оливер в своем Twitter сообщил, что у задержанного был обнаружен "длинный нож".

"Спасибо полицейским за их эффективное вмешательство, которое позволило предупредить еще одну трагедию", - написал Оливер.

По данным LyonMag, 26-летний гражданин Афганистана ходил по улице с ножом в руке и планировал напасть на людей в трамвае.

Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!".

Почти в то же время, на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.

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