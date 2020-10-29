В Киеве схватили одного из главарей "народной милиции ЛНР", - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что террорист, прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.
Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В СБУ отметили, что проверяют информацию о возможном несанкционированном вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.
Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
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