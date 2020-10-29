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Espreso.tvОбществоВ Хмельницкой области член ТИК пытался скрыть протокол подсчета голосов

В Хмельницкой области член ТИК пытался скрыть протокол подсчета голосов


фото: reuters
Следователи полиции Хмельницкой области открыли уголовное производство за попытку члена ТИК скрыть протокол

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"28 октября около 13:05 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Каменце-Подольском член городской территориальной избирательной комиссии Каменец-Подольского района намерена похитить избирательную документацию. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Каменец-Подольского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 63-летняя местная жительница, которая является членом территориальной избирательной комиссии, намеревалась похитить 2-й экземпляр протокола УИК о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по выборам депутатов Хмельницкого областного совета в территориальном избирательном округе № 7.

Уточняется, что женщина незаметно скрыла документ под одеждой, а потом переложила в свой рабочий стол.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 158-3 УК (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).

Согласно санкции ч. 3 настоящей статьи похищения, повреждения, сокрытие или уничтожение протокола о подсчете голосов избирателей, об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа на выборах наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Проводится досудебное расследование.

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