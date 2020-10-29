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Espreso.tvОбществоВ Харькове офис ОПЗЖ разрисовали трафаретами с портретом Стуса. ФОТОФАКТ

В Харькове офис ОПЗЖ разрисовали трафаретами с портретом Стуса. ФОТОФАКТ


фото: "Світанок"/Facebook
29 октября неизвестные украсили офис партии ОПЗЖ в городе Харькове портретами украинского диссидента и поэта Василия Стуса

Об этом сообщает общественная организация "Рассвет" в Facebook.

Портретами с изображением Стуса украсили вход в общественную приемную депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика.

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