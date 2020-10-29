В Харькове офис ОПЗЖ разрисовали трафаретами с портретом Стуса. ФОТОФАКТ
29 октября, 2020, 15:19
29 октября неизвестные украсили офис партии ОПЗЖ в городе Харькове портретами украинского диссидента и поэта Василия Стуса
Об этом сообщает общественная организация "Рассвет" в Facebook.
Портретами с изображением Стуса украсили вход в общественную приемную депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика.
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- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты.
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсехНеЗасудишь - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
- Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко заявил, что до рассмотрения апелляции распространению книги ничего не угрожает.
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к прочтению.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поддержал книгу, процитировав Стуса: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!"
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