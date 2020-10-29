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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области из Никольской ТИК исчезла избирательная документация

В Донецкой области из Никольской ТИК исчезла избирательная документация


фото: espreso.tv
В Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии исчезла избирательная документация

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"В полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие выписки, уточненных списков избирателей и предварительных списков", - сообщили в МВД.

По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, хищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).

Устанавливают обстоятельства происшествия.

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