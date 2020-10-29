В Чехии будут собирать деньги на восстановление сгоревшей украинской церкви
29 октября, 2020, 07:38
В Праге решили восстановить украинскую церковь Святого Михаила, которая сгорела 28 октября
Об этом сообщает посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на своей странице в Twitter.
"По только что обнародованной информации представителя магистрата г. Прага Вита Гофмана, будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви", - написал Перебийнис.
По только что обнародованной информации представителя магистрата г. Прага Вита Гофмана, завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви. https://t.co/pp8aRmD6m1- Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 28 2020
- Напомним, что в Праге сгорела деревянная церковь Святого Михаила , которая в начале прошлого века была привезена из Украины. По словам пожарных огонь уничтожил практически все здание, колокольня упала. Пламя нанесло большой вред, однако никто не пострадал.
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