В Чехии будут собирать деньги на восстановление сгоревшей украинской церкви

29 октября, 2020, 07:38

В Праге решили восстановить украинскую церковь Святого Михаила, которая сгорела 28 октября

Об этом сообщает посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на своей странице в Twitter.

"По только что обнародованной информации представителя магистрата г. Прага Вита Гофмана, будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви", - написал Перебийнис.

По только что обнародованной информации представителя магистрата г. Прага Вита Гофмана, завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви. https://t.co/pp8aRmD6m1 - Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 28 2020