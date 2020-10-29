Усик назвал причины поражения Ломаченко от Лопеса
Об этом он заявил в интервью iFL TV.
По мнению Усика в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Лопесу помогли судьи, а Ломаченко мешала травма.
"Я думаю, что Теофимо немного судьи помогли, но неважно. Мы знаем, что проблемы были у Василия - и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся", - заверил Усик.
Он добавил, что непосредственно о бое с Ломаченко не разговаривал.
"Я не общался с ним по поводу самого боя. Мне не нужно говорить с ним об этом. Мне хотелось увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя прекрасно. Я увидел, что внутреннее состояние, по крайней мере, то, что я увидел, сдержанное, нормальное", - рассказал Усик.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-