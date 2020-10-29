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Espreso.tvСпортУсик назвал причины поражения Ломаченко от Лопеса

Усик назвал причины поражения Ломаченко от Лопеса


фото: Instagram
Украинский боксер Александр Усик назвал причины поражения своего соотечественника Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса

Об этом он заявил в интервью iFL TV.

По мнению Усика в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Лопесу помогли судьи, а Ломаченко мешала травма.

"Я думаю, что Теофимо немного судьи помогли, но неважно. Мы знаем, что проблемы были у Василия - и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся", - заверил Усик.

Он добавил, что непосредственно о бое с Ломаченко не разговаривал.

"Я не общался с ним по поводу самого боя. Мне не нужно говорить с ним об этом. Мне хотелось увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя прекрасно. Я увидел, что внутреннее состояние, по крайней мере, то, что я увидел, сдержанное, нормальное", - рассказал Усик.

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