Укрзализныця закончит 2020 год с убытками 12-14 млрд грн, - глава компании
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Мое персональное видение: мы закончим этот год с убытком на уровне 12-14 млрд грн", - цитирует издание слова Жмака.
Он добавил, что компания рассчитывает на поддержку международных финансовых институтов.
"Мы рассчитываем на наших партнеров из финансового сектора. В первую очередь, международных финансовых институтов", - отметил Жмак.
В издании напомнили, что в январе-июне 2020 года Укрзализныця получила 8,792 млрд грн чистого ущерба, тогда как за аналогичный период 2019 ее чистая прибыль составила более 1 млрд грн. При этом чистый доход Укрзализныци от реализации продукции за шесть месяцев этого года составило 35,623 млрд грн, что на 19,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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