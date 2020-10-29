Укрзализныця не планирует повышать пассажирские тарифы до июля 2021 года
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Никаких повышений в этом году не планируется, до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пасперевезення", - цитирует издание слова директора филиала "Пассажирская компания "Укрзализныци Александра Перцовского.
Перцовский также отметил, что финального решения по тарифам на следующий год еще нет.
Он также добавил, что компания с 1 октября снизит стоимость билетов на около 15% на места в вагонах первого класса "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".
Перцовский также отметил, что компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов - "не раньше, тем дешевле".
По его словам, это единственный класс билетов, цены на которые компания может устанавливать самостоятельно.
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