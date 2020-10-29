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Espreso.tvОбществоУкраина инициировала упрощение визового режима с Великобританией, - Аваков

Украина инициировала упрощение визового режима с Великобританией, - Аваков


фото: МВС
Министерство внутренних дел инициировало упрощение визового режима с Великобританией

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

29 октября состоялась встреча главы МВД Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

"Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства", - заявил он.

При этом министр подчеркнул необходимость открытия британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинцев.

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