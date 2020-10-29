Украина возвращается во времена Януковича, - Турчинов о местных выборах 2020 года

29 октября, 2020, 17:46

Украина возвращается во времена президентства Виктора Януковича: действующие власти используют те же методы фальсификации на местных выборах 2020 года

Об этом на брифинге сообщил руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов, передает Еспресо.TV.

"К большому сожалению, по количеству фальсификаций, по неорганизованности избирательного процесса мы возвращаемся в домайдановские времена, когда власти пытались влиять и административно, и используя всякие грязные, теневые схемы для того, чтобы изменить в свою пользу результаты выборов. К большому сожалению, мы снова видим этот ремейк. в частности, как во времена Януковича, так, к сожалению, и сейчас "выборы" продолжаются уже после дня голосования. Так уже 5-й день скоро будет, как прошло голосование на участках, но происходят попытки властей изменить результаты волеизъявления наших граждан", - заявил руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность".

Александр Турчинов также добавил, что для реализации плана власти заблокирована деятельность многих ТИК: "По всей стране территориальные избирательные комиссии, в частности областные, получили менее 10% необходимых протоколов для подведения итогов выборов".

"Та же старая технология, которую активно использовала "Партия Регионов", по блокированию подсчета голосов, по коррекции протоколов, по переписыванию протоколов, а также попытки через суд признавать выборы на участках, где получила значительное преимущество оппозиция. К сожалению, все эти грязные технологии снова возвращаются в нашу страну", - отметил Турчинов.

В качестве примера Александр Турчинов привел результаты параллельного подсчета голосов "Европейской солидарностью" в Киеве, где партия одержала убедительную победу, по сравнению с чрезвычайно малым процентом поддержки пропрезидентской партии "Слуга народа": "В Оболонском и Дарницком ТИК фактически заблокирован подсчет голосов. И в Киеве, как и в других регионах, происходит попытка путем так называемого уточнения протоколов, изменить результат выборов".

Напомним, радикал Олег Ляшко проиграл довыборы в Верховную Раду в 208-м округе.

В ОПОРА сообщили, что в Борисполе должны пройти повторные выборы мэра из-за смерти лидера гонки.

Нардеп "ЕС" Виктория Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТГ, против нее применили силу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb