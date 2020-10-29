Укравтодор в 2021 году намерен отремонтировать более 6 тыс. км дорог
29 октября, 2020, 17:13
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в 2021 году намерено отремонтировать более 6 тыс. км дорог
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"В 2021 году планируем отремонтировать и построить более 6 тыс. км дорог", - цитирует издание главу Укравтодора Александра Кубракова.
Кубраков добавил, что в 2020 году дорожный сектор стал государственным приоритетом, а на 2020 год государственная программа предусматривает ремонт и строительство 4 тыс. км дорог.
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