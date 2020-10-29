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Espreso.tvЭкономикаУкравтодор в 2021 году намерен отремонтировать более 6 тыс. км дорог

Укравтодор в 2021 году намерен отремонтировать более 6 тыс. км дорог


фото: zmist.pl.ua
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в 2021 году намерено отремонтировать более 6 тыс. км дорог

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В 2021 году планируем отремонтировать и построить более 6 тыс. км дорог", - цитирует издание главу Укравтодора Александра Кубракова.

Кубраков добавил, что в 2020 году дорожный сектор стал государственным приоритетом, а на 2020 год государственная программа предусматривает ремонт и строительство 4 тыс. км дорог.

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