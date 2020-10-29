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Espreso.tvОбществоТеракт в Ницце: Макрон выводит на улицы Франции до 7 тысяч военных

Теракт в Ницце: Макрон выводит на улицы Франции до 7 тысяч военных


фото: reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по всей стране будет усилен контроль безопасности в связи с исламистской террористической атакой в Ницце

Об этом он заявил по прибытии в Ниццу, передает BFM TV.

По его словам, на улице Франции выйдут от 3 до 7 тысяч солдат для защиты ключевых объектов, таких как церкви и школы.

"Таким образом мы сможем защитить все культовые сооружения, особенно церкви, чтобы Собор Всех Святых [1 ноября] прошел в надлежащих условиях", - сказал Макрон.

Макрон осудил исламистское террористическое нападение и пообещал, что на Совете обороны будут приняты новые меры безопасности.

Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить троих человек, обезглавить одного из них и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских с криком "Аллах Акбар!".

Почти в то же время на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.

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