Теракт с ножом в церкви в Ницце: двое погибших, много раненых
29 октября, 2020, 11:23
В Ницце в базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей
В результате по меньшей мере погибла женщина, сообщает Reuters .
Также есть много раненых: их количество не уточняется. Что касается самого нападающего, то его полиция, по одним данным, задержала, по другим - ликвидировала.
Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в городе проводится полицейская операция.
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