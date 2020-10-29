Теракт с ножом в церкви в Ницце: двое погибших, много раненых

29 октября, 2020, 11:23

В Ницце в базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей

В результате по меньшей мере погибла женщина, сообщает Reuters .

Также есть много раненых: их количество не уточняется. Что касается самого нападающего, то его полиция, по одним данным, задержала, по другим - ликвидировала.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в городе проводится полицейская операция.

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