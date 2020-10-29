Суркисы против ПриватБанка: Апелляционный суд приостановил рассмотрение дела до решения Верховного

29 октября, 2020, 14:27

29 октября Киевский апелляционный суд отказал государственному ПриватБанку в ходатайстве остановить исполнение постановления судьи Печерского суда Сергея Вовка в пользу олигархов Суркисов и постановил приостановить рассмотрение дела до решения Верховного суда

Об этом сообщает "НВ".

Киевский апелляционный суд принял решение отказать в ходатайстве ПриватБанку приостановить действие/выполнение постановления судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда с 2017 года о обязательстве государственного ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн.

В то же время, Апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляционных жалоб до завершения пересмотра Верховным судом Украины, где оспаривается само определение обеспечения в решении Печерского районного суда от 2017 года.

Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщение о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам . В иске речь шла уже не о $ 250, а о $ 350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн ($ 350 млн) и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина

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