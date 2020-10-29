Суркисы против ПриватБанка: Апелляционный суд приостановил рассмотрение дела до решения Верховного
Об этом сообщает "НВ".
Киевский апелляционный суд принял решение отказать в ходатайстве ПриватБанку приостановить действие/выполнение постановления судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда с 2017 года о обязательстве государственного ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн.
В то же время, Апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляционных жалоб до завершения пересмотра Верховным судом Украины, где оспаривается само определение обеспечения в решении Печерского районного суда от 2017 года.
- Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
- Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
- 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
- Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщение о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
- В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам . В иске речь шла уже не о $ 250, а о $ 350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.
- 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
- 8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн ($ 350 млн) и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина
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