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Espreso.tvОбществоСтепанов: Молекулярно-генетическую лабораторию в Институте рака достроят в 2021 году

Степанов: Молекулярно-генетическую лабораторию в Институте рака достроят в 2021 году


фото: moz.gov.ua
Строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, стоимость которой составляет около 104 млн грн, планируют завершить в 2021 году

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.

"Средства выделялись в 2018 и 2019 годах, но ничего не делалось. Когда я пришел в министерство, то увидел, что по этому вопросу даже не было создано обновленного медицинского задания. Мы его сделали, потом надо было сделать проект - собрать документацию, пройти экспертизы. Это все требует времени. На сам проект еще идет 5-6 месяцев - это закупка оборудования, ремонтные работы и все остальное", - отметил он.

По словам Степанова, запланированное проведение работ требует больше времени, чем осталось до конца бюджетного года. Он отметил, что проект обязательно будет реализован в следующем году и для этого в бюджете должны быть заложены соответствующие средства.

"Мы очень нуждаемся в молекулярно-генетической лаборатории и наконец получили все одобрения и средства. Кроме этого, мы настаиваем на строительстве корпуса лучевой терапии Института рака, который не строился с 2012 года. То есть мы сейчас планируем завершать те проекты, которые не делались годами", - добавил он.

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