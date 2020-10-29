Степанов: Молекулярно-генетическую лабораторию в Институте рака достроят в 2021 году
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.
"Средства выделялись в 2018 и 2019 годах, но ничего не делалось. Когда я пришел в министерство, то увидел, что по этому вопросу даже не было создано обновленного медицинского задания. Мы его сделали, потом надо было сделать проект - собрать документацию, пройти экспертизы. Это все требует времени. На сам проект еще идет 5-6 месяцев - это закупка оборудования, ремонтные работы и все остальное", - отметил он.
По словам Степанова, запланированное проведение работ требует больше времени, чем осталось до конца бюджетного года. Он отметил, что проект обязательно будет реализован в следующем году и для этого в бюджете должны быть заложены соответствующие средства.
"Мы очень нуждаемся в молекулярно-генетической лаборатории и наконец получили все одобрения и средства. Кроме этого, мы настаиваем на строительстве корпуса лучевой терапии Института рака, который не строился с 2012 года. То есть мы сейчас планируем завершать те проекты, которые не делались годами", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-