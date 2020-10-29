Смерть мэра: Айвазовская спрогнозировала, когда могут состояться выборы в Борисполе

29 октября, 2020, 09:25

Глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская спрогнозировала, когда могут быть новые выборы в Борисполе после смерти городского головы Анатолия Федорчука

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"День голосования может приходиться на январь", - уточнила она.

По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решения об объявлении повторных выборов.

Напомним, от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

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