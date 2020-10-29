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Espreso.tvХай-текSamsung Galaxy Buds – наушники с отличным звуком

Samsung Galaxy Buds – наушники с отличным звуком

Когда стоит вопрос покупки беспроводных наушников, то хочется приобрести качественную модель

Информация публикуется на правах рекламы.

Samsung Galaxy Buds станут отличным выбором для тех, кто ищет вариант с идеальным соотношением цена-качество. Они подходят не только для комфортного прослушивания музыки, но еще и для общения. Интернет-магазин "Стилус" рассказывает подробнее о наушниках Самсунг Бадс.

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Наушники Galaxy Buds: глубокое звучание

Настройкой звучания занимались аудиоинженеры компании AKG, которые знают толк в своем деле. Они создали действительно четкий и детализированный саунд, который радует уши. Надевая эти наушники, вы будто перемещаетесь на концерт любимой группы и полностью погружаетесь в атмосферу происходящего.

Эргономика и комфорт

Вакуумные наушники Samsung не имеют креплений, но несмотря на это, они надежно фиксируются в ушах. Благодаря компактным габаритам гарнитура без проблем помещается в кармане куртки или джинсов даже с зарядным кейсом. К тому же в ассортименте несколько цветов, поэтому вы можете выбрать именно тот, который будет идеально сочетаться с вашим ежедневным луком.

Bluetooth-соединение

Galaxy Buds – идеальная гарнитура для тех, кто не любит долго ждать. Они моментально подключаются к смартфонам на базе Android. Достаточно просто достать их из зарядного кейса, включить Bluetooth на обоих устройствах и дождаться соединения.

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Двойной микрофон для ответа на звонки

Реализованная в устройстве инновационная технология двойного микрофона оставляет мешающий шум позади. Galaxy Buds определяют внешнее окружение и подавляют фоновые шумы, что позволяет избежать посторонних звуков во время разговора. 

True Wireless Stereo

Гарнитура с функцией TWS полностью меняет ваше представление о качестве звука, делая его настоящим стерео. Так вы получаете объемное звучание, исходящее из двух независимых каналов. TWS-звучание позволяет полностью прочувствовать композицию и насладиться невероятным саундом. 

Активное шумоподавление или обычный режим?

Отметим и технологию активного шумоподавления, которая подавляет внешние звуки, чтобы вы сосредоточились на главном. Она реализована благодаря специальному микрофону, который "слушает" окружающий шум и подает его в наушники в противофазе. Благодаря этому шум снижается практически до нуля, и вы получаете воспроизведение без помех. Если хотите слышать все, что происходит вокруг, то можете включить обычный режим.

Приобрести наушники Galaxy Buds можно по выгодной цене на сайте stylus.ua.

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