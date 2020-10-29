Самая дорогая кампания среди кандидатов в мэры Киева была у Верещук, - ОПОРА

Об этом свидетельствует осуществленный Гражданской сетью "ОПОРА" анализ опубликованных промежуточных отчетов.

"Верещук отчиталась о поступлении и использовании средств избирательного фонда с 22 сентября до 14 октября. На счет ее текущего избирательного фонда за это время поступило 25 млн грн денежных средств местной организации политической партии "Слуга народа". До 14 октября кандидат потратила на кампанию 22,143 млн грн, из них 95,685 тыс. грн - на изготовление материалов предвыборной агитации, 15,075 млн грн - использование СМИ, размещение материалов предвыборной агитации в интернете стоило Верещук 1,288 млн грн, а наружная реклама - 5,654 млн грн ", - говорится в сообщении.

Кандидат от "Голоса" Сергей Притула использовал на кампанию 13 млн 352 тыс. 594 грн.

Андрей Пальчевский от политической партии "Победа Пальчевского" потратил 2 млн 577 тыс. 879 грн.

Кандидат от политической партии "Гражданское движение Николая Томенко "Родная страна" Николай Томенко потратил на предвыборную кампанию 414 тыс. 894 грн.

Михаил Поживанов (Радикальная партия Олега Ляшко) потратил на свою рекламу 282 тыс. 300 грн, Сергей Гусовский (политическая партия "За будущее") - 250 тыс. грн, Александр Попов - 157 тыс. 652 грн.

Кандидат от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов отчитался, что на счет избирательного фонда кандидата не поступало средств, поэтому не было и расходов.

В то же время ОПОРА фиксировала рекламу со страницы Фирсова в Facebook. По данным ОПОРЫ, рекламу кандидата оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался, и в течение 5 сентября - 12 октября эти расходы составили более $ 1900 на 92 рекламных сообщения.

В ОПОРЕ напомнили, что по Избирательному кодексу промежуточные отчеты кандидаты должны подать не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а окончательный финансовый отчет - не позднее чем на 7-й день после дня голосования.

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