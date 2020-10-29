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Espreso.tvОбществоС 29 октября начинает работу штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

С 29 октября начинает работу штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

В Украине создан штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Голос Украины".

Соответствующий проект постановления сегодня, 29 октября, вступил в силу.
Документ предусматривает:
  • создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
  • массовое тестирование на коронавирус;
  • увеличение мощностей лабораторий;
  • перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Предусмотрено создание государственной региональной сети вирусологических лабораторий по общей мощностью более 100 000 исследований в сутки, в которую должны входить региональные высокопроизводительные лабораторные комплексы и вирусологические лаборатории при опорных больницах оказания медицинской помощи при Коронавирусной болезни. При проектировании лабораторий и закупке необходимого оборудования приоритет должен предоставляться современным технологиям ПЦР-тестирования.

Бригады скорой медицинской помощи, которые будут осуществлять забор материала для теста, должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием, расходными материалами, горючим и эффективными системами индивидуальной защиты для работников. Время забора биологического материала должно быть не более 4-х часов после обращения пациента на "горячую" телефонную линию.

В постановлении прописано создание лабораторных мощностей в системе медицинских учреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Министерства здравоохранения для проведения периодического тестирования медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19 а также лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Документ предусматривает доступ населения к безопасной и качественной вакцине против COVID-19 путем:

  • создания условий для упрощенного начала клинических испытаний вакцин для профилактики COVID-19 для предоставления значительной части населения Украины возможности участия в клинических испытаниях;
  • создание условий для упрощения порядка регистрации в Украине вакцин, которые были одобрены к применению в странах с суровыми регуляторными юрисдикциями;
  • вакцинации не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасной и качественной вакцины от COVID-19, одобренной к применению в странах с суровыми регуляторными юрисдикциями;
  • широкой информационной кампании по поводу безопасности вакцины против COVID-19.
  • Напомним, ранее Верховная Рада одобрила это постановление. За нее проголосовали 308 нардепов.

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