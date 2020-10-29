 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРуководителю застенки "Изоляция" в оккупированном Донецке заочно сообщили о подозрении

Руководителю застенки "Изоляция" в оккупированном Донецке заочно сообщили о подозрении

Руководителю подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке заочно сообщили о подозрении

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что в 2014 году по указанию 30-летнего жителя Макеевки вооруженные представители незаконного формирования "Министерство государственной безопасности", контролируемого РФ, в Донецке захватили территорию завода изоляционных материалов.

Под руководством подозреваемого там оккупанты устроили собственную "пыточной базу", где незаконно удерживали гражданских и военнопленных.

Незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Руководителю подпольной тюрьмы "Изоляция" заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.  258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Устанавливается круг потерпевших лиц и причастных к совершению указанных преступлений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать