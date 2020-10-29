Руководителю застенки "Изоляция" в оккупированном Донецке заочно сообщили о подозрении

29 октября, 2020, 17:20

Руководителю подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке заочно сообщили о подозрении

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что в 2014 году по указанию 30-летнего жителя Макеевки вооруженные представители незаконного формирования "Министерство государственной безопасности", контролируемого РФ, в Донецке захватили территорию завода изоляционных материалов.

Под руководством подозреваемого там оккупанты устроили собственную "пыточной базу", где незаконно удерживали гражданских и военнопленных.

Незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Руководителю подпольной тюрьмы "Изоляция" заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Устанавливается круг потерпевших лиц и причастных к совершению указанных преступлений.