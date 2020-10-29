Руководитель ГФСУ Солодченко заразился COVID-19
29 октября, 2020, 17:21
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко заболел COVID-19
Об этом он написал в Facebook.
"Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "обнаружено". Иду в самоизоляцию. Чувствую себя хорошо", - написал Солодченко.
Глава ГФС попросил всех, с кем контактировал в последние дни, проверить себя и сдать тест.
Солодченко заверил, что будет работать дистанционно и оставаться на связи: в онлайн-режиме или по телефону.
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