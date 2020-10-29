Российские православные спецслужбы таки научили Васю танцевать чечетку, - Редкач поиздевался над поражением Ломаченко от Лопеса
Об этом Редкач написал в Instagram.
Редкач выложил фото, на котором у Ломаченко заплетаются ноги во время боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,32 кг) против Лопеса.
"Теофимо Лопес, добро пожаловать в Украину. Российские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку", - написал Редкач.
"Ломаченко говорил что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается что он Немощные карлик и НЕ сдержал своё слово! Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах! Лом тебя должно быть стыдно перед двором в котором тебя учили держать слово! Лом ты слабак и НЕ заслуживаешь реванша! " @teofimolopez @teofimolopezsr welcome to Ukraine "русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечётку»
- Напомним, 28 октября Иван Редкач заявил, что Александр Усик перед боем с британцем Дереком Чисорой находится в плохой форме .
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