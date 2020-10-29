Российские православные спецслужбы таки научили Васю танцевать чечетку, - Редкач поиздевался над поражением Ломаченко от Лопеса

29 октября, 2020, 10:50

Украинский боксер Иван Редкач поиздевался над поражением своего соотечественника Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса

Об этом Редкач написал в Instagram.

Редкач выложил фото, на котором у Ломаченко заплетаются ноги во время боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,32 кг) против Лопеса.

"Теофимо Лопес, добро пожаловать в Украину. Российские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку", - написал Редкач.

Напомним, 28 октября Иван Редкач заявил, что Александр Усик перед боем с британцем Дереком Чисорой находится в плохой форме .

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