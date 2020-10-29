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Espreso.tvСпортРоссийские православные спецслужбы таки научили Васю танцевать чечетку, - Редкач поиздевался над поражением Ломаченко от Лопеса

Российские православные спецслужбы таки научили Васю танцевать чечетку, - Редкач поиздевался над поражением Ломаченко от Лопеса


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач поиздевался над поражением своего соотечественника Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса

Об этом Редкач написал в Instagram.

Редкач выложил фото, на котором у Ломаченко заплетаются ноги во время боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,32 кг) против Лопеса.

"Теофимо Лопес, добро пожаловать в Украину. Российские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку", - написал Редкач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ломаченко говорил что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается что он Немощные карлик и НЕ сдержал своё слово! Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах! Лом тебя должно быть стыдно перед двором в котором тебя учили держать слово! Лом ты слабак и НЕ заслуживаешь реванша! " @teofimolopez @teofimolopezsr welcome to Ukraine "русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечётку»

Публикация от Ivan El Terribel Redkach (@ ivan_redkach_11)

  • Напомним, 28 октября Иван Редкач заявил, что Александр Усик перед боем с британцем Дереком Чисорой находится в плохой форме .

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