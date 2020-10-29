Россия доставила очередной "гумконвой" в ОРДЛО, МИД Украины выразил протест

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С нарушением законодательства Украины, условий доставки гуманитарной помощи, российская сторона незаконно переместила так называемый "гуманитарный конвой" в ОРДЛО.

Перемещение произошло через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

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При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур.

Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства.

Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять гумконовои через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.