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Espreso.tvОбществоРоссия доставила очередной "гумконвой" в ОРДЛО, МИД Украины выразил протест

Россия доставила очередной "гумконвой" в ОРДЛО, МИД Украины выразил протест

29 октября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД РФ из-за очередного "гумконвоя", доставленного в ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С нарушением законодательства Украины, условий доставки гуманитарной помощи, российская сторона незаконно переместила так называемый "гуманитарный конвой" в ОРДЛО.

Перемещение произошло через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

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При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур.

Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства.

Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять гумконовои через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

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