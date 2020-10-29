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Espreso.tvОбществоРешения определенных органов власти носят антигосударственный характер, - Данилов

Решения определенных органов власти носят антигосударственный характер, - Данилов

Данилов заявил, что "решения определенных органов власти угрожают нацбезопасности"

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook.

"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - написал Данилов.

Данилов не уточнил, о каких органах власти он пишет.

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