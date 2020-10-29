Решения определенных органов власти носят антигосударственный характер, - Данилов

29 октября, 2020, 09:36

Данилов заявил, что "решения определенных органов власти угрожают нацбезопасности"

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook.

"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - написал Данилов.

Данилов не уточнил, о каких органах власти он пишет.