Решения КСУ не повлияют на безвизовый режим с ЕС, - вице-премьер Стефанишина
29 октября, 2020, 15:19
Безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает, несмотря на последние решения Конституционного суда Украины
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина.
Она отметила, что решение КСУ про электронное декларирование - сигнал о необходимости завершить судебную реформу.
"Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", - заявила Стефанишина.
- Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
- В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временного приостановления безвиза.
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