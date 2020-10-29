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Espreso.tvОбществоРешения КСУ не повлияют на безвизовый режим с ЕС, - вице-премьер Стефанишина

Решения КСУ не повлияют на безвизовый режим с ЕС, - вице-премьер Стефанишина


фото: ukrinform
Безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает, несмотря на последние решения Конституционного суда Украины

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина.

Она отметила, что решение КСУ про электронное декларирование - сигнал о необходимости завершить судебную реформу.

"Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", - заявила Стефанишина.

  • Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временного приостановления безвиза.

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