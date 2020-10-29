"Замалчивание или просто фейки": Трамп заявил, что в США не осталось свободной прессы

29 октября, 2020, 10:10

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, заявив, что в стране не осталось свободной прессы

"В США больше нет свободной прессы, осталось замалчивание событий или просто фейки. Очень много нового узнал за последние две недели о коррупции в СМИ и высоких технологиях, которые даже хуже. Отмените раздел 230", - заявил Трамп.

Раздел 230 - часть законодательства США, которая защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации посторонних материалов, которые они считают неприличными или оскорбительными.

The USA does not have Freedom of the Press, we have Suppression of the Story, or just plain Fake News. So much has been learned in the last two weeks about how corrupt our Media is, and now Big Tech, maybe even worse. Repeal Section 230! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28 2020

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