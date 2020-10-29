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Espreso.tvОбщество"Замалчивание или просто фейки": Трамп заявил, что в США не осталось свободной прессы

"Замалчивание или просто фейки": Трамп заявил, что в США не осталось свободной прессы


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, заявив, что в стране не осталось свободной прессы

"В США больше нет свободной прессы, осталось замалчивание событий или просто фейки. Очень много нового узнал за последние две недели о коррупции в СМИ и высоких технологиях, которые даже хуже. Отмените раздел 230", - заявил Трамп.

Раздел 230 - часть законодательства США, которая защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации посторонних материалов, которые они считают неприличными или оскорбительными.

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