"Украина вместе с Францией против террора": Зеленский выразил соболезнование жертвам теракта в Ницце

29 октября, 2020, 22:27

Он выразил соболезнование в Twitter.

"Страшные новости из Ниццы: варварское нападение на собор Нотр-Дам унес жизни 3 человек. Передаю глубокие соболезнования от украинского народа. Украина стоит с Францией против террора", - написал Зеленский.

Terrible news from Nice: a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica took lives of 3 people. Sending deepest condolences from the Ukrainian people. #Ukraine stands with #France against terror. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 29 2020

Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить троих человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!".

Почти в то же время на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.