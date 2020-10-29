"Украина вместе с Францией против террора": Зеленский выразил соболезнование жертвам теракта в Ницце
29 октября, 2020, 22:27
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт у базилики во французском городе Ницца
Он выразил соболезнование в Twitter.
"Страшные новости из Ниццы: варварское нападение на собор Нотр-Дам унес жизни 3 человек. Передаю глубокие соболезнования от украинского народа. Украина стоит с Францией против террора", - написал Зеленский.
Terrible news from Nice: a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica took lives of 3 people. Sending deepest condolences from the Ukrainian people. #Ukraine stands with #France against terror.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 29 2020
- Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить троих человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.
- Через несколько часов после этого в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!".
- Почти в то же время на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.
- Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.
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