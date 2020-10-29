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Espreso.tvОбщество"Катастрофические последствия": Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности

"Катастрофические последствия": Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что отмена Конституционным судом уголовной ответственности за ложное декларирование свидетельствует о существовании плана разрушения основ украинской государственности

Об этом Данилов заявил во время экстренного заседания СНБО, передает "РБК-Украина".

"Решение КСУ дает веские причины считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО назвал последствия решения КСУ катастрофическими как для внутриполитической ситуации так и для отношений с международными партнерами.

"КСУ утвердил лично мотивированные решения по антикоррупционным органам. 27 октября КСУ фактически ликвидировал е-декларирование. Такое решение имеет ряд катастрофических последствий для Украины как во внутреннем, так и во внешнем измерении. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений с Евросоюзом и евроантлатическим сообществом", - отметил Данилов.

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