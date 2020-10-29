"Катастрофические последствия": Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности
Об этом Данилов заявил во время экстренного заседания СНБО, передает "РБК-Украина".
"Решение КСУ дает веские причины считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности", - сказал Данилов.
Читайте также. Председатель КСУ Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, которой завладел после оккупации полуострова Россией, - "Схемы"
Секретарь СНБО назвал последствия решения КСУ катастрофическими как для внутриполитической ситуации так и для отношений с международными партнерами.
"КСУ утвердил лично мотивированные решения по антикоррупционным органам. 27 октября КСУ фактически ликвидировал е-декларирование. Такое решение имеет ряд катастрофических последствий для Украины как во внутреннем, так и во внешнем измерении. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений с Евросоюзом и евроантлатическим сообществом", - отметил Данилов.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовной ответственности за сокрытие доходов украинцев зовут под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замену судей КСУ из-за решения по е-декларированию.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-