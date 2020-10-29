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Espreso.tvЭкономикаПрибыль украинских банков в январе-сентябре сократилась почти на четверть, - НБУ

Прибыль украинских банков в январе-сентябре сократилась почти на четверть, - НБУ


фото: bank.gov.ua
Украинские банки в январе-сентябре получили 37,6 млн грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"В январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в третьем квартале (июль-сентябрь) чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата второго квартала (апрель-июнь) и на 20% меньше по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.

"Основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрдгрн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также роста неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков.

Так, по информации НБУ, темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов банков были самыми низкими за последние 4 года.

"После падения по результатам первого полугодия на 1,5% чистый комиссионный доход восстановился до уровня аналогичного периода прошлого года и за девять месяцев вырос на 0,01% год к году, чистый процентный доход за 9 месяцев в годовом измерении вырос на 4 2% по сравнению с 3,9% г / г за I полугодие 2020 года. В то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков ", - отметили в пресс-служба.

В НБУ добавили, что по состоянию на 1 октября 2020 года с 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на сумму 3,2 млрд грн.

Отмечается, что прибыль за девять месяцев была сформирована в основном ПриватБанком (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн).

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