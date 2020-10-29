Провалил аттестацию: сотрудник МВД пытался за $1 млн "купить" должность главы полиции Ривненской области
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
"По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины $1 млн за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ривненской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за эти деньги экс-правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, восстановление на работе и внесение рекомендации о назначении его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ривненской области.
Так, экс-правоохранителю и сообщнику сообщено о подозрении по факту предложения предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Правоохранители также провели ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах уличенных лиц.
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