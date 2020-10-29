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Espreso.tvОбществоПредставитель Рады в КС: будут внесены законопроекты для устранения положений, которые признаны судом неконституционными

Представитель Рады в КС: будут внесены законопроекты для устранения положений, которые признаны судом неконституционными


фото: sud.ua
Нардеп от фракции "СН" и представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила, что ее ходатайство и ходатайство представителей президента КС не принял во внимание

Об этом народный депутат и представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила в эфире "Общественного радио".

"В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными. Рада должна реагировать на те пробелы, которые теперь возникли в законодательстве. В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными. Они разбалансируют систему антикоррупционного законодательства, в дальнейшем она не может эффективно работать", - отметила нардеп.

Она добавила, что рассмотрение этого дела было очень непростым. 8 октября началось рассмотрение дела в устном производстве.

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"Мы с представителем президента пытались попасть на заседание Конституционного Суда, где рассматривался вопрос об изменении формы производства, но нам это не удалось, нас не пустили на заседание, наши ходатайства не были приняты во внимание", - рассказала Совгиря.

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