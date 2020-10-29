Представитель Рады в КС: будут внесены законопроекты для устранения положений, которые признаны судом неконституционными

Она добавила, что рассмотрение этого дела было очень непростым. 8 октября началось рассмотрение дела в устном производстве.

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"Мы с представителем президента пытались попасть на заседание Конституционного Суда, где рассматривался вопрос об изменении формы производства, но нам это не удалось, нас не пустили на заседание, наши ходатайства не были приняты во внимание", - рассказала Совгиря.