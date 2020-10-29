Представитель Рады в КС: будут внесены законопроекты для устранения положений, которые признаны судом неконституционными
Об этом народный депутат и представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила в эфире "Общественного радио".
"В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными. Рада должна реагировать на те пробелы, которые теперь возникли в законодательстве. В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными. Они разбалансируют систему антикоррупционного законодательства, в дальнейшем она не может эффективно работать", - отметила нардеп.
Она добавила, что рассмотрение этого дела было очень непростым. 8 октября началось рассмотрение дела в устном производстве.
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"Мы с представителем президента пытались попасть на заседание Конституционного Суда, где рассматривался вопрос об изменении формы производства, но нам это не удалось, нас не пустили на заседание, наши ходатайства не были приняты во внимание", - рассказала Совгиря.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвиза и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены криминала за сокрытие состояния украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
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