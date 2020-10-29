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Espreso.tvЭкономикаПравительство в 2021 году планирует выделить 672 млн грн на агрострахование с государственной поддержкой в Украине

Правительство в 2021 году планирует выделить 672 млн грн на агрострахование с государственной поддержкой в Украине


фото: agropolit
Кабинет министров планирует выделить 672 млн грн на государственную поддержку страхования сельхозпроизводителей в Украине

Об этом сообщает Правительственный портал.

"На государственную поддержку страхования агропродукции мы планируем направить в следующем году 672 млн гривен. Это тот старт, который позволит создать условия для формирования рынка агрострахования", - цитирует издание слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

По его словам, учитывая погодную турбулентность, глобальные изменения климата и их влияние на аграрное производство, внедрение эффективной системы агрострахования является чрезвычайно актуальной задачей на сегодня. Особенно эта насущная потребность стала очевидной в связи с засухой в этом году на юге Украины и невозможностью фермеров получить доступ к страховому продукту и таким образом обезопасить себя от этих рисков.

"Мы надеемся, что изменения в закон об агростраховании, которые были совместно наработаны с Нацбанком, с участниками аграрного и страхового рынков, позволят нам воплотить наши планы по формированию рынка агрострахования в Украине. У нас есть поддержка и президента Украины, и премьер-министра", - отметил Петрашко.

По его словам, наработанная концепция законопроекта уже представлена на обсуждение в Центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ). После комментариев от министерств и согласования позиций документ будет внесен от Кабмина в Верховную Раду.

В пресс-службе отметили, что предложенные изменения будут определять субъектов рынка страхования агропродукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; договоры страхования, правила страхования и механизм страхового возмещения ущерба, а также механизм государственной поддержки страхования сельхозпроизводителям.

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