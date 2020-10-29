Правительство обнародовало распоряжение о восстановлении доступа к е-декларациям

29 октября, 2020, 23:01

Кабинет министров обнародовал распоряжение, которым поручает Национальному агентству по противодействию коррупции восстановить публичный доступ к реестру деклараций чиновников

Распоряжение обнародовано на Правительственном портале.

"Национальному агентству по противодействию коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, путем возможности просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, что позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами (машиносчитывания) с целью повторного использования", - говорится в распоряжении.

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Также правительство поручило НАПК обеспечить проведение специальных проверок, а государственным органам и органам местного самоуправления - обеспечить нужный НАПК доступ к реестрам, баз данных и средств связи.

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