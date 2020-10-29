Правительство обнародовало распоряжение о восстановлении доступа к е-декларациям
Распоряжение обнародовано на Правительственном портале.
"Национальному агентству по противодействию коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, путем возможности просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, что позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами (машиносчитывания) с целью повторного использования", - говорится в распоряжении.
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Также правительство поручило НАПК обеспечить проведение специальных проверок, а государственным органам и органам местного самоуправления - обеспечить нужный НАПК доступ к реестрам, баз данных и средств связи.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие доходов украинцев зовут под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Советник председателя ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замену судей КСУ за решение по е-декларированию.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности.
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