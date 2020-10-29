 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство обнародовало распоряжение о восстановлении доступа к е-декларациям

Правительство обнародовало распоряжение о восстановлении доступа к е-декларациям

Кабинет министров обнародовал распоряжение, которым поручает Национальному агентству по противодействию коррупции восстановить публичный доступ к реестру деклараций чиновников

Распоряжение обнародовано на Правительственном портале.

"Национальному агентству по противодействию коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, путем возможности просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, что позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами (машиносчитывания) с целью повторного использования", - говорится в распоряжении.

Читайте также. Председатель КСУ Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, которой завладел после оккупации полуострова Россией, - "Схемы"

Также правительство поручило НАПК обеспечить проведение специальных проверок, а государственным органам и органам местного самоуправления - обеспечить нужный НАПК доступ к реестрам, баз данных и средств связи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать