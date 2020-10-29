После запрета абортов рейтинг правящей партии Польши упал на 12%, - опрос

29 октября, 2020, 10:37

Рейтинг правящей партии Польши упал на 12% после того, как Конституционный суд фактически запретил аборты в стране

Об этом говорят данные агентства Kantar для издания Gazeta Wyborcza.

Сейчас "Объединенную руку" готовы поддержать 26%. Крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа" поддерживают 24% поляков.

Движение Польша 2050 поддерживают 18%, а националистическую Конфедерацию и левую руку поддерживают по 8% опрошенных.

В то же время, 73% опрошенных поддержали решение Конституционного суда об ограничении абортов.

Также 66% отметили, что решения по запрету абортов было принято, чтобы отвлечь общество от темы коронакризиса.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт, признав неконституционным положение соответствующего закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.

Теперь аборт будет разрешен только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери. До этого врожденная инвалидность плода была одним из немногих законных оснований для прерывания беременности в Польше - около 98% абортов в стране делали именно по этой причине.

В преимущественно католической Польше одни из самых строгих законов в Европе в отношении абортов.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) давно стремилась ограничить право на аборт, но отступила за негативной реакции общественности - "черный протест". В 2016 году против выступили около 100 000 человек. Большинство судей Конституционного суда назначила именно PiS.

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