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Espreso.tvОбществоПохолодание, туманы и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 30 октября

Похолодание, туманы и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 30 октября

В Украине 30 октября будет влажная и прохладная погода, в Карпатах возможен мокрый снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Уже завтра ощутимо похолодает на Западе Украины, днем там до +9 °C ... +13 °C. А в субботу это похолодание распространится дальше", - отметила пани Диденко.

Так, в большинстве областей Украины завтра, в пятницу, ожидается +11 °C ... +15 °C, на юге и юго-востоке +15 °C...+18 °C.

По словам синоптика, дожди 30 октября пройдут местами в западных областях, на Луганщине, в Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской областей.

В Карпатах возможен мокрый снег.

На остальной территории завтра без существенных осадков.

Также в Украине ожидаются существенные туманы, видимость будет до 300-500 метров.

В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха еще будет держаться за +12 °C.

А вот в выходные в столице похолодает до +7 °C...+10 °C и пройдет дождь. В воскресенье днем - без существенных осадков.

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