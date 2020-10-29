 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПоджигал машины на заказ: в Одессе правоохранители сообщили о подозрении пожарному

Поджигал машины на заказ: в Одессе правоохранители сообщили о подозрении пожарному


фото: od.gp.gov.ua
В Одессе сообщили о подозрении работнику ГСЧС из Днепропетровщины, который поджигал автомобили на заказ

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе. Так, в период с декабря 2019-го по апрель 2020 года гастролеры из Днепропетровской области за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

Отмечается, своими действиями злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Пожарному сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины. Мужчинам грозит от 3 до 15 лет.

null

null

null

null

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать