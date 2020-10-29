Поджигал машины на заказ: в Одессе правоохранители сообщили о подозрении пожарному

29 октября, 2020, 16:29

В Одессе сообщили о подозрении работнику ГСЧС из Днепропетровщины, который поджигал автомобили на заказ

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе. Так, в период с декабря 2019-го по апрель 2020 года гастролеры из Днепропетровской области за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

Отмечается, своими действиями злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Пожарному сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины. Мужчинам грозит от 3 до 15 лет.

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