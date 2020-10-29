Почти за 20 млн грн: в Украине продали пятый спиртзавод, - Фонд госимущества

29 октября, 2020, 20:39

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору почти за 20 млн грн пятый объект ГП "Укрспирт" - Бершадский спиртзавод

Об этом сообщает Фонд госимущества.

В Винницкой области приватизировали еще одно госпредприятие - Бершадский спиртзавод. В аукционе победило ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" с предложенной ценой 19,8 млн грн.

Согласно информации на сайте Prozorro.Продажи ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" было единственным участником аукциона, предложение равнялось стартовой цене.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн четвертый объект ГП "Укрспирт".

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