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Espreso.tvОбществоПочти за 20 млн грн: в Украине продали пятый спиртзавод, - Фонд госимущества

Почти за 20 млн грн: в Украине продали пятый спиртзавод, - Фонд госимущества

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору почти за 20 млн грн пятый объект ГП "Укрспирт" - Бершадский спиртзавод

Об этом сообщает Фонд госимущества.

В Винницкой области приватизировали еще одно госпредприятие - Бершадский спиртзавод. В аукционе победило ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" с предложенной ценой 19,8 млн грн.

Согласно информации на сайте Prozorro.Продажи ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" было единственным участником аукциона, предложение равнялось стартовой цене.

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