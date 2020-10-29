Почти за 20 млн грн: в Украине продали пятый спиртзавод, - Фонд госимущества
29 октября, 2020, 20:39
Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору почти за 20 млн грн пятый объект ГП "Укрспирт" - Бершадский спиртзавод
Об этом сообщает Фонд госимущества.
В Винницкой области приватизировали еще одно госпредприятие - Бершадский спиртзавод. В аукционе победило ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" с предложенной ценой 19,8 млн грн.
Согласно информации на сайте Prozorro.Продажи ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" было единственным участником аукциона, предложение равнялось стартовой цене.
- Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн четвертый объект ГП "Укрспирт".
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