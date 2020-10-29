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Espreso.tvОбществоПапа Римский выразил соболезнования жертвам теракта в Ницце

Папа Римский выразил соболезнования жертвам теракта в Ницце


фото: reuters
Папа Римский Франциск отреагировал на сегодняшнее нападение у базилики во французском городе Ницца, которое уже признали террористическим актом

Заявление Папы Франциска размещено на его странице в Твиттере.

"Я вместе с католической общиной Ниццы оплакиваю нападение, которое посеяло смерть в месте молитвы и утешения. Я молюсь за жертв, за их семьи и за любимый французский народ, чтобы он смог ответить на зло добром", - написал Папа Франциск.

Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!".

Почти в то же время на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.

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