Оккупанты в зоне ООС стреляли из гранатомета у Новомихайловки
29 октября, 2020, 17:34
29 октября нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов зафиксировано у Новомихайловки
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новомихайловки зафиксировано несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета.
"Провокативный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
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