Оккупанты в зоне ООС стреляли из гранатомета у Новомихайловки

29 октября, 2020, 17:34

29 октября нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов зафиксировано у Новомихайловки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новомихайловки зафиксировано несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

"Провокативный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.