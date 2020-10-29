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Espreso.tvОбществоОккупанты в зоне ООС стреляли из гранатомета у Новомихайловки

Оккупанты в зоне ООС стреляли из гранатомета у Новомихайловки

29 октября нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов зафиксировано у Новомихайловки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новомихайловки зафиксировано несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

"Провокативный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

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