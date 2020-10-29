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Espreso.tvОбществоОбратились к ОГПУ: партия "Голос" инициировала расследование решения КСУ относительно е-декларирования

Обратились к ОГПУ: партия "Голос" инициировала расследование решения КСУ относительно е-декларирования

Партия "Голос" инициировала расследование решения судей Конституционного суда об отмене электронного декларирования и требует вернуть НАПК полномочия

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Решение судей Конституционного суда об отмене е-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента", - говорится в сообщении.

Свое обращение народные депутаты передали в Офис генерального прокурора.

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