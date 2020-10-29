Обратились к ОГПУ: партия "Голос" инициировала расследование решения КСУ относительно е-декларирования

29 октября, 2020, 15:58

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Решение судей Конституционного суда об отмене е-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента", - говорится в сообщении.

Свое обращение народные депутаты передали в Офис генерального прокурора.