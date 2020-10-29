Обратились к ОГПУ: партия "Голос" инициировала расследование решения КСУ относительно е-декларирования
29 октября, 2020, 15:58
Партия "Голос" инициировала расследование решения судей Конституционного суда об отмене электронного декларирования и требует вернуть НАПК полномочия
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
"Решение судей Конституционного суда об отмене е-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента", - говорится в сообщении.
Свое обращение народные депутаты передали в Офис генерального прокурора.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены криминала за сокрытие состояния украинцев призывают под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временной остановки безвиза.
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